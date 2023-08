Metalfestival Wacken laat geen bezoekers meer toe: terrein is modderpoel

Het metalfestival Wacken Open Air laat sinds vanochtend geen bezoekers meer toe omdat het terrein niet meer mensen aankan. Dat meldt de organisatie op de website. Door zware regenval is het terrein veranderd in een grote modderpoel.

Wacken Open Air wordt jaarlijks georganiseerd in het Noord-Duitse Wacken en is een van de grootste metalfestivals ter wereld. Het begint vandaag, maar ook gisteren kwamen al bezoekers aan op het terrein.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het festival dat er een bezoekersstop wordt afgekondigd. "We zijn erg verdrietig, maar helaas laten de aanhoudende, moeilijke weersomstandigheden ons geen andere keus", schrijft de organisatie.

Voor de bezoekers die al op het terrein zijn, probeert de organisatie het programma zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Bezoekers kritisch

Het publiek reageert kritisch en verontwaardigd op het besluit. Sommige bezoekers hadden uren gewacht voor de ingang van het terrein, of hebben er een lange reis op zitten. Het is nog niet duidelijk of er iets wordt geregeld voor degenen die hun ticket nu niet kunnen gebruiken.

Oorspronkelijk was de verwachting dat zo'n 85.000 metalfans naar het festival zouden gaan. Hoeveel dat er nu zijn, is niet duidelijk. "Ik hoop dat we de helft of zelfs meer binnen hebben", zei mede-oprichter Thomas Jensen gisteren tegen het Duitse persbureau DPA.

De organisatie maakte gisteren al bekend dat er geen auto's meer worden toegelaten tot de zompige delen van het terrein. Dat leidde ook al tot ongenoegen bij bezoekers.