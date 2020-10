De coronaweek in grafieken: Nederland bijna koploper besmettingen in Europa

Maar waar in Frankrijk en Spanje de daling inmiddels is ingezet, stijgt het aantal besmettingen in Nederland door, net als in België.

Nederland is hard op weg de grootste besmettingshaard van Europa te worden. Begin september was het aantal besmettingen in ons land vergelijkbaar met veel omliggende landen. Inmiddels staat Nederland met onder meer Frankrijk en Spanje in de top van de landen met relatief de meeste besmettingen.

In de lijn voor Nederland valt op dat er van een afvlakking nog geen sprake is. In totaal zijn er afgelopen week 27.482 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Dat is ruim 40 procent meer dan een week eerder, toen nog 19.299 besmettingen werden geregistreerd. Het RIVM verwacht dat het nog wel een week kan duren voordat we ook in Nederland een daling in de grafiek gaan zien.

Overigens ligt het totaal aan positief geteste mensen waarschijnlijk een stuk hoger. Van de helft van de mensen die zich afgelopen week heeft laten testen, is de uitslag nog niet bij het RIVM bekend. Vorig week was die achterstand minder hoog: toen was van een kwart de uitslag nog niet doorgegeven.