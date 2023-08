Zuid-Afrika treft Oranje in achtste finale, na spectaculaire stunt tegen Italië

Zuid-Afrika, dat moest winnen voor een plek in de volgende ronde, liet de hoofden niet hangen. Sterspeelster Thembi Kgatlana maakte binnen een minuut bijna gelijk, maar haar afstandsschot vloog net naast. Niet veel later raakte Robyn Moodaly met een fraaie volley de paal.

Italië stond voorafgaand aan het duel op poleposition om samen met Zweden door te gaan. In een rechtstreeks duel moest er dan wel worden afgerekend met Zuid-Afrika, dat plek drie bezat in de poule.

WK voetbal bij de NOS

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app.

In de nacht van zaterdag op zondag speelt Oranje (04.00 uur) in Sidney de achtste finale tegen Zuid-Afrika. De VS spelen die dag iets later (11.00 uur) tegen Zweden.

Op NPO1 is de wedstrijd, die vooraf wordt gegaan door een uitgebreide voorbeschouwing, live te zien. Op nos.nl en in de NOS-app is het duel te volgen via een livestream en een liveblog.