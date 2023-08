Recordhoeveelheid regen in Peking, noodtoestand in naburige stad

Orkaan Doksuri heeft in Peking een recordhoeveelheid regen bezorgd. Sinds zaterdag is daar 745 millimeter regen gevallen. Dat is de grootste hoeveelheid sinds het begin van de metingen 140 jaar geleden. In de zomer vallen er vaker zware buien, maar nooit zo lang achtereen. Aangenomen wordt dat er een verband met de klimaatverandering is.

Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen vernield. 127.000 mensen moesten hun huis verlaten. Die wonen vooral in de bergachtige gebieden rondom de Chinese hoofdstad. Daar kwamen modderstromen naar beneden en straten blank te staan.

Gisteren werd al bekend dat in Peking en de naburige provincie Hebei door het noodweer zeker twintig mensen zijn omgekomen. Daar zijn ruim 874.000 mensen geëvacueerd. Bijna dertig mensen worden vermist.