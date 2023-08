Reddingshelikopters stegen veel later op dan afgesproken na brand vrachtschip

De reddingshelikopters die assisteerden bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway gingen veel later de lucht in dan de reactietijd die met het ministerie van Infrastructuur is afgesproken. Bovendien waren er minder zitplaatsen aan boord beschikbaar dan beloofd en waren er al eerder problemen met opstijgtijden, blijkt uit een reconstructie van NRC.

Bij de brand op de Fremantle Highway in de buurt van Ameland raakten 22 mensen gewond en kwam een persoon om het leven.

De reddingshelikopters die de kustwacht gebruikt, worden gehuurd van het bedrijf Bristow. Daarmee is afgesproken dat helikopters in principe binnen twintig minuten na een melding opstijgen. Minister Harbers (Infrastructuur) schreef in een brief aan de Kamer van vorig jaar september zelfs dat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk had aangetoond dat "hoewel dit geen vereiste is, de helikopter veelal binnen tien minuten na alarmering in de lucht is".

Helikopter na veertig minuten

De eerste melding dat het schip in nood was, kwam om 23.59 uur. Het duurde echter tot 00.39 uur voordat een eerste helikopter opsteeg vanuit Den Helder en om 00.48 uur vertrok een tweede helikopter. Omdat eerst brandweerlieden moesten worden opgehaald in Rotterdam, duurde het daarna waarschijnlijk nog een uur of langer voordat het schip bereikt werd.

Een eerste bemanningslid kon daarvoor veilig in zee springen vanaf de achterkant van het schip en werd door een boot van de reddingsbrigade opgepikt, bleek uit een reconstructie die het Dagblad van het Noorden eerder maakte.

De overige bemanningsleden, die op een andere plek aan boord zaten, wachtten langer. Uiteindelijk sprong een deel van hen vanaf een grotere hoogte in zee, waarbij zij gewond raakten. Een van de bemanningsleden die in het water terecht waren gekomen is omgekomen. De overige zestien bemanningsleden werden daarna met de helikopters van boord gehaald.

'Weinig stoelen voor brandweerteam'

Volgens gesprekken die NRC had met betrokkenen waren er twee helikopters nodig, omdat er maar vier stoelen per helikopter beschikbaar waren voor het brandweerteam. Bij de aanbesteding was afgesproken dat er meer stoelen beschikbaar zouden zijn.

NRC meldt dat er twee weken voor de brand ook al problemen waren met de helikopters. Een medewerker van een platform op de Noordzee die een blindedarmontsteking kreeg, moest ook lang wachten. Dat kwam volgens de krant doordat de helikopter in Den Helder niet over de juiste papieren beschikte en er geen reservehelikopter beschikbaar was op deze locatie.

Bristow verwijst in een reactie op het artikel van NRC naar de Kustwacht en ook demissionair minister Harbers zegt in een reactie in de krant dat het naleven van het contract "in de eerste plaats aan de Kustwacht is".

Die verwijst echter naar het ministerie van Defensie en dat wil niks zeggen over de aanvliegtijden of het ontbreken van een reservehelikopter, omdat het geen uitspraken doet over "operationele informatie".