Aarde dit jaar een dagje later door voorraden heen, maar dat is geen goed nieuws

Het is Earth Overshoot Day, de dag waarop er wereldwijd meer grondstoffen verbruikt zijn dan de aarde in één jaar kan voortbrengen. Hij valt een dagje later dan vorig jaar. Dat lijkt goed nieuws, maar we moeten ons niet rijk rekenen, zegt het Wereld Natuur Fonds.

Het WNF is een van de partners in het Global Footprint Network, dat de Overshoot Day ieder jaar berekent. Om die ene dag verschil in perspectief te plaatsen, moet je eigenlijk naar een veel langere periode kijken, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal.

"Je moet niet zozeer kijken naar het jaar-op-jaar-verschil, maar naar de grote lijnen. In 1986 zaten we nog in november. In 1998 was het oktober en in 2004 in september. Dus we schuiven steeds meer naar het begin van het jaar toe."

Deze grafiek toont hoe Earth Overshoot Day door de jaren heen steeds vroeger valt: