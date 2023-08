Brabants dorp gaat niet op vakantie, maar naar het circus

Het is hoogzomer, maar in het Brabantse Haaren gaan ze niet op vakantie. Daar spelen meer dan zestig kinderen uit het dorp de jaarlijkse voorstelling van jeugdcircus Il Grigio.

Naar verwachting komen er deze zomer rond de 15.000 bezoekers, meldt Omroep Brabant. En zo gaat het (met uitzondering van de twee coronajaren) al 62 jaar.

"Door het circus heb ik echt een toffe zomer met de groep. Anders zit ik thuis alleen maar op mijn mobiel", vertelt de 15-jarige clown Tygo. Slecht weer deert hem niet, integendeel. "Het is echt circusweer: niet te warm en niet te koud. Vorig jaar was het zo warm dat door het zweten mijn schmink van mijn gezicht liep."

Collega-clown Jens (14) is ook blij met het barre zomerweer. "Je merkt gewoon dat het drukker is."

Grote grijze hond

Jeugdcircus Il Grigio, genoemd naar de (grijze) hond van priester Don Bosco, werd in 1961 opgericht door dorpspastoor J. Verrijt. Hij wilde dat er iets te doen was in de schoolvakanties. In het dorpsblaadje plaatste hij de oproep: 'Wie wil er clown worden?' Ruim veertig kinderen reageerden en nog honderd anderen meldden zich met 'circusaspiraties', aldus de website van het circus.

"Het circus is ontstaan omdat de kinderen van de boerenfamilies niet op vakantie konden, doordat er te veel werk op het land was", zegt Renie Berens, één van de huidige begeleidsters. En in feite is er in al die jaren niet zo veel veranderd.

Ouders en grootouders

Kinderen van vier tot achttien jaar werken het hele jaar aan de voorstelling. Ze repeteren, oefenen hun act en worden daarbij begeleid door tientallen volwassenen. In de zomervakantie spelen ze twee weken lang in een manege die voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot circuspiste. In totaal twintig voorstellingen, voor een publiek dat voor een aanzienlijk deel bestaat uit ouders of grootouders die ooit zelf ook als kind in het jeugdcircus hebben opgetreden.