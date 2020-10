Nederlanders willen aanscherping coronabeleid

Mondkapjes - ANP

De steun voor het coronabeleid is voor het eerst sinds mei wezenlijk afgenomen. Waar het afgelopen halfjaar telkens 75 procent van de bevolking de aanpak van de crisis steunde, is dat nu 65 procent. Twee derde van de Nederlanders wil dat het beleid strenger wordt. Vorige maand was dat 37 procent. Andersom zijn er minder mensen die nog voor een lossere aanpak zijn: 12 procent. In september waren dat er nog twee keer zoveel. Dat blijkt uit het maandelijkse 'draagvlakonderzoek' van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de NOS. Aan het onderzoek van deze maand deden 2231 mensen mee.

Mondmaskers binnen verplicht Voorbeeld van een gewenste aanscherping is het verplicht dragen van mondmaskers in publieke binnenruimten. Het kabinet wil niet verder gaan dan een "dringend advies" om dat te doen, maar de meeste Nederlanders vinden dat onduidelijk. 65 procent wil dat de mondmaskers binnen worden verplicht, 42 procent zou dat het liefst ook buiten zien gebeuren. De mensen die nu al eens een mondmasker dragen (41 procent doet dat altijd, meestal of soms) doen dat het meest in de supermarkt. Daarna komen andere winkels en het openbaar vervoer, waar monddoekjes nu al verplicht zijn, omdat 1,5 meter afstand daar niet of nauwelijks mogelijk is. Vrouwen doen het vaker dan mannen en in de grote steden gebeurt het het meest.

6 procent houdt zich niet aan maatregelen Peter Kanne van I&O Research ziet dat burgers, ook degenen die nog wel achter het beleid staan, het kabinet "weifelachtig, niet consistent en onduidelijk zien optreden". Opvallend is bovendien de toegenomen angst voor een tweede golf in de epidemie onder Nederlanders. Twee derde is daar bang voor, terwijl dat in september iets minder dan de helft was. Mensen hebben daarom volgens Kanne behoefte aan scherpere maatregelen. Vrijwel iedereen laat weten zich aan de corona-voorschriften te willen houden; 6 procent doet dat niet meer.