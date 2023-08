Marcelo in tranen van het veld na verschrikkelijke blessure tegenstander

Voormalig Braziliaans international Marcelo heeft dinsdagnacht in tranen het veld verlaten nadat hij met een rode kaart van het veld was gestuurd in het duel tussen Fluminense en Argentinos Juniors.

De Real Madrid-legende was even daarvoor op het been van tegenstander Luciano Sánchez gaan staan. De Argentijn ging met een harde schreeuw naar het gras en even leek het erop dat hij zijn been vreselijk had gebroken. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat zijn knie volledig ontwricht was.

Het ongeluk gebeurde in de eerste van twee wedstrijden in de achtste finales van de Copa Libertadores. In de 56ste minuut ontdeed Marcelo zich van twee tegenstanders en probeerde vervolgens Sánchez uit te spelen. Daarbij kwam hij met zijn voet ongelukkig op het scheenbeen van de Argentijn uit, waarna diens been dubbelklapte.