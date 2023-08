Energieke Stam en kalme Schoon praten met psycholoog: 'Mindset is belangrijk'

Het duo, dat de afgelopen toernooien regelmatig strandde in de kwartfinales, praat veel over de mindere resultaten. Stam: "Natuurlijk, op volleybalgebied zijn er ook echt nog wel dingen die verbeterd kunnen worden, maar juist die mindset met z'n tweeën is belangrijk. Hoe blijven we overeind op die spannende momenten?"

Een high five, een knuffel, een tikkie op de billen of gewoon even oogcontact: beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon weten precies wat ze aan elkaar hebben op het zand.

Al voorafgaand aan dit seizoen werd een psycholoog ingeschakeld. Een vooruitziende blik of niet, Stam zegt "heel blij" te zijn met de hulp van de psycholoog. "Hij helpt ons met bijvoorbeeld onze onderlinge communicatie. Hoe kunnen we elkaar nou precies helpen en wat werkt juist niet. Wat moeten we juist niet tegen elkaar zeggen?"

"Daardoor wil ik soms graag veel energie van haar, terwijl zij dan denkt: doe even kalm. Dus dat is iets waar we het dan over hebben. Hoe krijg ik energie van Raïsa en hoe word ik niet te wild, zodat Raïsa haar rust kan bewaren."

Dat Stam en Schoon "best wel tegengestelde karakters" zijn, maakt die communicatie in het veld extra belangrijk. "Van nature is Raïsa de wat rustigere, kalmere en tactische persoon in het veld. Ik ben juist wat energieker en misschien ook iets emotioneler", vertelt Stam.

"We zijn natuurlijk echt supergoed begonnen, maar dat was onze doelstelling eigenlijk nog helemaal niet. Het was echt boven verwachting goed", vertelt Schoon. "Je merkt dat het niveau gewoon heel erg hoog is. Dat als je maar een klein procentje laat liggen, de tegenstander er met de winst vandoor gaat."

Ze bestormden in korte tijd de wereldtop. Het duo Stam en Schoon stond in hun nog jonge carrière - ze spelen nu drie jaar samen - al op de Spelen in Tokio en voerde vorig jaar zelfs al even de wereldranglijst aan.

"En dat is zeker weleens lastig", vult de 24-jarige Stam haar beachvolleybalpartner aan. "Omdat je geneigd bent conclusies te trekken uit het niet halen van de halve finales, maar het eigenlijk heel dicht bij elkaar zit. In Doha trekken we een paar driesetters naar ons toe en winnen we het toernooi, terwijl we een toernooi later een driesetter in de kwartfinales net verliezen."

"Dus we moeten ook wel een beetje leren het te relativeren. Gaan we nu helemaal in de put zitten omdat we negende zijn geëindigd of blijven we eager om de volgende keer net wel dat extra puntje te maken en accepteren we dat het er nu eenmaal bij hoort?"

Yoga

Waar Stam in het veld vol energie zit en stuiterend door het zand gaat, zoekt ze buiten het beachvolleybalveld regelmatig de rust op. De 1.92 meter lange linkshandige speelster pakt dan haar yogamat erbij. "Dat was een tip van onze coach en doe ik eigenlijk al sinds m'n jeugd."