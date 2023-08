Reconstructie na kanker standaard vergoed, behalve bij borstkanker

Reconstructies na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. Zorgverzekeraars keuren veel van de aanvragen voor het vergoeden van vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten af. Plastisch chirurgen spreken van rechtsongelijkheid en wantrouwen, omdat het om borsten gaat.

"Voor borstkankerreconstructies geldt een bijzondere uitzonderingspositie. Dat leidt tot verlies van kwaliteit van leven van Nederlandse borstkankerpatiënten", zegt Edin Hajder, plastisch chirurg bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Er is wantrouwen bij verzekeraars als het om borstoperaties gaat, constateert plastisch chirurg en mede-NVPC-bestuurslid Andrzej Piatkowski de Grzymala van het Maastricht UMC. "Ik heb het gevoel dat ze stiekem denken dat we borstvergrotingen doen, in plaats van dat we borstkankerpatiënten opereren."

Naar aanleiding van vragen van de NOS gaat Zorgverzekeraars Nederland de uitzonderingspositie bij borstkankerreconstructies opnieuw bekijken. "We nemen de signalen van de NVPC over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaan met de NVPC in gesprek over het huidige beleid en hoe dat is te verbeteren", zegt de brancheorganisatie in een reactie. Het ministerie van Volksgezondheid juicht toe dat daarover gesproken gaat worden.

Diagnose bij 1 op de 7

Een op de zeven vrouwen krijgt de diagnose borstkanker. Vorig jaar waren het er ruim 15.500. Nog eens 2400 vrouwen zitten in een mogelijk voorstadium en krijgen ook een behandeling. Het is de meest voorkomende kanker onder vrouwen.

Ongeveer een derde van de borstkankerpatiënten ondergaat een amputatie van één of beide borsten. Daarnaast zijn er vrouwen met een genetische aanleg die ervoor kiezen om preventief hun borsten te amputeren.

Vaak kiezen de vrouwen na amputatie voor een reconstructie met siliconen implantaten of lichaamseigen weefsel. Dat zijn jaarlijks 5000 tot 5500 borstreconstructies, die kort na de kankerbehandeling of de preventieve ingreep plaatsvinden.

Pijn of afwijkingen

Na jarenlang gesteggel tussen de zorgverzekeraars en de plastisch chirurgen worden deze sinds begin dit jaar standaard vergoed, zonder dat plastisch chirurgen een aanvraag tot vergoeding hoeven te doen bij verzekeraars. Dat is een vooruitgang, zeggen de artsen. Maar het is nog niet hoe het zou moeten zijn.

Als een gereconstrueerde borst opnieuw moet worden geopereerd, moet nog wel een aanvraag worden gedaan. Daarbij gaat het om vele honderden operaties per jaar, waarbij bijvoorbeeld sprake is van een druppelvormige prothese die draait, van pijnklachten of van een opvallende contourafwijking of deuk die moet worden hersteld.

"Die aanvragen worden vaak afgewezen", zegt Hajder van de NVPC. Bij de grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat het om 30 procent van de aanvragen die niet worden vergoed. De drie andere grootste verzekeraars, CZ, VGZ en Menzis, konden geen vragen beantwoorden, naar eigen zeggen onder meer vanwege vakanties.