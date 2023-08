Wisselende reacties op aanklacht Trump: 'zou nooit de volgende president moeten worden'

Amerikaanse politici hebben wisselend gereageerd op de aanklacht tegen Donald Trump. De oud-president is voor vier zaken aangeklaagd, onder meer voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden en zijn rol bij de Capitoolbestorming.

Een woedende menigte Trump-aanhangers drong toen het parlementsgebouw binnen, waar toenmalig vicepresident Mike Pence bezig was met het bekrachtigen van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden.

Pence noemt de aanklachten een belangrijke herinnering dat "iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president van de Verenigde Staten zou moeten worden". De voormalig vicepresident keerde zich al eerder tegen Trump. Ook hij heeft zich verkiesbaar gesteld als presidentskandidaat voor de Republikeinen bij de verkiezingen volgend jaar.

Dat geldt ook voor Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Hij geeft in een schriftelijke verklaring toe dat hij de aanklacht zelf niet heeft gelezen, maar suggereert wel dat een rechtelijke jury in de hoofdstad van de VS niet eerlijk zou zijn tegenover Trump. "Washington is een 'moeras' en het is oneerlijk om terecht te staan voor een jury met die moerasmentaliteit", zegt hij.

'Geen president'

Critici binnen de Republikeinse partij hebben ook gezegd dat Trump niet de volgende Amerikaanse president zou moeten worden. Het gaat onder meer om Will Hurd, een voormalig congreslid van Texas, en Asa Hutchinson, de voormalige gouverneur van Arkansas.

Hutchinson zei in een verklaring dat Trump "moreel verantwoordelijk is voor de aanval op onze democratie" en dat hij zijn presidentiële campagne zou moeten beëindigen "in het belang van het land".

Binnen de Democratische partij klinkt het dat "zelfs niet de president van de Verenigde Staten boven de wet staat". "Deze aanklachten zijn de ernstigste en meest ingrijpende tot nu toe", zeggen Chuck Schumer en Hakeem Jeffries, Democraten in de Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Ook steun

Maar er klinkt binnen de Republikeinse partij ook steun voor Trump. Matt Gaetz, een Republikeins Congreslid die als nauwe bondgenoot van Trump wordt beschouwd, zegt dat de speciaal aanklager Jack Smith "voor altijd de geschiedenis zal ingaan als een complete schande" voor de VS.

"President Trump heeft onze democratie verdedigd en wij hebben de plicht om hem te verdedigen tegen de kruistocht van de Deep State om onze beweging te vernietigen", zegt hij in reactie op de aanklacht.

"We zijn er helemaal aan gewend geraakt dat president Trump wordt beschuldigd van 'misdaden', terwijl Joe Biden elke dag de wet ontloopt", zegt Lauren Boebert, een ander Republikeins Congreslid die Trump steunt.