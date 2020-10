Verstappen gaat motorleverancier Honda missen: 'Ze zijn echt toegewijd'

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Formule 1-race van komend weekend op de Duitse Nürburgring kort gereageerd op het vertrek van motorleverancier Honda na 2021.

"Dat is natuurlijk erg jammer", laat de Nederlandse Red Bull-coureur weten. "We hebben een goede relatie. Ze zijn echt toegewijd aan het project, dat is altijd erg belangrijk voor me geweest."

Weinig opties voor Red Bull

Honda levert vanaf 2019 de motor aan Red Bull. Het team van Verstappen zal niet staan te springen om een terugkeer naar Renault, daar zit teveel oud zeer.

Veel andere opties heeft Red Bull niet, want Mercedes gaat zijn grootste concurrent niet helpen en de Ferrari-motor valt dit jaar tegen.