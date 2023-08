Polen stuurt extra troepen naar grens Belarus na schending luchtruim

Polen gaat extra troepen sturen naar de grens met Belarus. Eerder vandaag werden twee Belarussische helikopters boven het Poolse grensdrop Bialowieza gesignaleerd.

Vanochtend maakten inwoners van Bialowieza melding van Belarussische helikopters die boven hun dorp vlogen. De helikopters vlogen volgens hen ongeveer 3 kilometer landinwaarts en keerden daarna terug naar Belarus.

De Poolse autoriteiten ontkenden in eerste instantie dat er sprake was van een schending van het luchtruim. Sommige bewoners plaatsten echter foto's van de helikopters waarop de kleuren van de Belarussische vlag duidelijk zichtbaar zijn. Volgens de bewoners vlogen de helikopters laag over hun huizen.

Dat is ook de reden dat het Poolse ministerie van Defensie de schending van het luchtruim in eerste instantie gemist had, laat het ministerie nu weten. Doordat de helikopters erg laag vlogen, werden ze niet opgemerkt door de radarsystemen van het Poolse leger. Vanavond bevestigde het ministerie de berichten van de bewoners alsnog.

Oefening

Het zou gaan om twee helikopters die meededen aan een oefening in het grensgebied. Volgens het ministerie had Belarus Polen eerder ingelicht dat het van plan was om oefeningen te houden in het gebied.

Polen heeft de Belarussische gezant in het land ontboden en de NAVO op de hoogte gesteld van de schending van het luchtruim.

Belarus ontkent

Het Belarussische ministerie van Defensie noemt de beschuldigingen van Polen vergezocht en ontkent dat Belarussische helikopters het Poolse luchtruim binnengetreden zijn. In een bericht op Telegram schrijft het ministerie dat Polen de beschuldigingen gebruikt als rechtvaardiging voor het stationeren van extra van troepen en materieel bij de Belarussische grens.

Belarus wijst er daarnaast op dat de Poolse autoriteiten in eerste instantie de bevolking geruststelden en pas in de avond spraken over een schending van het luchtruim. Volgens het ministerie zou dit zijn gebeurd na een overleg met hun "overzeese meesters".