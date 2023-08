Zangeres Lizzo aangeklaagd voor seksueel wangedrag in Amsterdamse Bananenbar

De Amerikaanse zangeres Lizzo is door drie voormalig achtergronddanseressen aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werkomgeving.

In de aanklacht, ingezien door onder andere nieuwssites NBC News en Rolling Stone, wordt gesproken over een vijandige omgeving, seksuele intimidatie, en claims van religieuze en racistische intimidatie. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam Shirlene Quigley worden aangeklaagd.

In de verklaringen komt ook een situatie in de Amsterdamse stripclub de Bananenbar voor: daar zou Lizzo - wier echte naam Melissa Viviane Jefferson is - haar "personeelsleden hebben gedwongen om de naakte artiesten aan te raken, dildo's te vangen die uit de vagina's van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina's staken", zo valt te lezen in de aanklacht.

Lizzo neemt haar personeel wel vaker mee op uitjes. Werknemers zijn niet verplicht om mee te gaan, maar de achtergronddanseressen stellen dat de werknemers die wel meegaan worden voorgetrokken en meer zekerheid krijgen.

Voorvechter body positivity

Een andere aanklacht gaat over hoe Lizzo een van de danseressen wijst op haar gewichtstoename en haar uitschold. "De verbluffende aard van het gedrag gaat tegen alles in waar Lizzo publiekelijk voor staat", zegt de advocaat van de danseressen in een verklaring. Hij is verbijsterd over hoe Lizzo en haar management hun personeel behandelen. De 35-jarige zangeres staat bekend als voorvechter van body positivity.

De aanklacht draait om drie danseressen die in april en mei van dit jaar werden ontslagen. Volgens Lizzo werden twee danseressen ontslagen omdat ze dronken waren, de derde werd later ontslagen omdat ze opnames zou hebben gemaakt van de vergadering over dat ontslag.