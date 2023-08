Vogelgriep op pluimveebedrijf in Biddinghuizen blijkt nieuwe variant

De vogelgriep die vorige week werd vastgesteld op een legpluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland, blijkt een nieuwe variant van het virus te zijn. Dat stelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit dat de uitbraak analyseerde. Begin vorige maand werd de ophokplicht voor pluimvee in het grootste deel van Nederland nog opgeheven, zo ook in Flevoland. Op 24 juli werd het virus vastgesteld op het biologisch legpluimveebedrijf. Daarop gaf de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de opdracht om de 11.000 leghennen op het bedrijf te doden. Het ging om de eerste uitbraak van de vogelgriep sinds februari van dit jaar. WBVR deed onderzoek naar de besmetting en meldt vandaag dat het om een zogenoemde hoogpathogene virusvariant ging, een zeer besmettelijke variant waarbij dieren ernstig ziek worden. Volgens WBVR veroorzaakte deze variant onder kokmeeuwen eerder grote sterfte. Maar de variant werd nog niet eerder bij pluimveebedrijven in Nederland gevonden. Bij experimenten in Italië werd wel al eerder aangetoond dat de virusvariant van meeuwen kan overslaan op kippen. Ook werden in dat land al zulke uitbraken vastgesteld. Maar volgens vogelgriepexpert Nancy Beerens van WBVR zien we nu voor het eerst dat deze specifieke variant ook pluimvee infecteert in Nederland. "We dachten aanvankelijk dat deze variant het misschien minder goed zou doen bij pluimvee, maar daar lijkt het niet op", zegt zij.

Hoe verspreidt vogelgriep zich? Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende varianten van griepvirussen bij vogels. De meeste van deze varianten zijn mild van aard, maar die kunnen wel muteren tot een ernstige, ziekmakende variant. Dit wordt hoogpathogene aviaire influenza genoemd. De variant die in Flevoland opdook, is een nieuwe variant van het type H5N1. Wilde trekvogels nemen het virus mee en besmetten zo andere vogels die het hele jaar in Nederland verblijven, maar ook pluimvee, zoals kippen. Eten zoogdieren een besmette vogel, dan kunnen ook zij ziek worden. Besmettingen met de vogelgriep onder zoogdieren werden in Nederland eerder vastgesteld bij onder meer vossen en bunzingen. Tussen oktober 2021 en september 2022 kampte Europa met een ongekende uitbraak van de vogelgriep. Hoogpathogene varianten van het virus werden in die periode in 37 landen vastgesteld en het virus dook ruim 2500 keer in de pluimveesector op. Afgelopen mei constateerde de Europese gezondheidsdienst ECDC dat het aantal uitbraken met een zeer ziekmakende variant onder pluimvee was afgenomen, maar dat het virus nog wel woekerde onder meeuwen. De gezondheidsdienst bestempelde het risico voor mensen als 'laag'.

Vogelgriep verspreidt zich via wilde vogels zoals meeuwen, die dieren 'op de grond' kunnen infecteren via besmette vogelpoep. Wanneer de wilde vogels eropuit trekken neemt het risico voor gehouden vogels, zoals pluimvee, dus toe. "Meeuwen bevinden zich in het broedseizoen vooral aan de kust. Maar nu ze klaar zijn met broeden, worden ze mobieler en trekken ze het land in. Dat valt samen met het wegvallen van de ophokplicht", verklaart Beerens de recente uitbraak. Volgens de deskundige kan het risico voor pluimveebedrijven de komende periode mogelijk toenemen. "Meeuwen komen overal waar iets te halen is. En nu ze klaar zijn met broeden gaan ze weer vliegen en komen ze verder landinwaarts, ook de jonge meeuwen", aldus Beerens. Die trekken er in juli en augustus doorgaans voor het eerst op uit. De komende tijd, zo benadrukt Beerens, is het daarom belangrijk om goed op te letten of de variant zich verder verspreidt. Ook Arjan Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, benadrukt dat het belangrijk is de komende tijd waakzaam te blijven. "De ophokplicht is opgeheven dus de blootstelling van pluimvee aan de vogelgriep is toegenomen", zegt hij. Maar op basis van waarnemingen in andere landen is er volgens Stegeman geen reden om te veronderstellen dat nu ineens allerlei uitbraken bij pluimvee in Nederland zullen losbarsten. Wel wijst hij erop dat het over een maand spannend kan worden, wat betreft de verspreiding van de vogelgriep. "Begin september begint de najaarstrek, dan komen er veel wilde vogels deze kant op en die brengen mogelijk weer een nieuwe variant binnen die óf zelf óf in combinatie met deze variant weer tot nieuwe problemen kan leiden." Komen we ooit nog van de vogelgriep af? Kenners zijn somber, zie je in deze video: