Nederlandse bergsporters omgekomen in Zwitserland en op Corsica

In Zwitserland en op Corsica zijn twee Nederlandse bergsporters om het leven gekomen. Bij het ongeluk in Zwitserland raakte ook een Nederlandse vrouw gewond, melden de autoriteiten.

Volgens de Zwitserse politie maakten de Nederlanders deel uit van een groep klimmers die op weg was naar de Aiguilles du Tour, een top van 3540 meter op de grens van Zwitserland en Frankrijk in het Mont Blancmassief. Kort voor de top werden de voorste klimmers geraakt door een rotslawine. Een Nederlandse man van 36 overleefde dat niet. De vrouw van 22 raakte gewond.

Een tweede groep, enkele meters lager, werd eveneens geraakt door de stenen. In die groep overleed een Franse klimmer van 26.

Corsica

Op het Franse eiland Corsica is een man van 41 uit Hengelo (Overijssel) overleden. Hij was zondagavond opgegeven als vermist, nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Zijn lichaam is gevonden bij de plaats Corte. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.