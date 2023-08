Turkse medewerkster Zweeds consulaat in Turkije neergeschoten

In Turkije is rond het middaguur een Turkse medewerkster van het Zweedse consulaat neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk Konak in de stad Izmir. De vrouw raakte bij de aanval zwaargewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer werd aangevallen voor het gebouw van het consulaat, waar ze als secretaresse werkt. De Turkse krant Habertürk meldt dat de dader voor een visum naar het consulaat zou zijn gekomen.

Volgens de lokale gouverneur gaat het om een man met een verstandelijke beperking. De Turkse autoriteiten melden dat hij is gearresteerd. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nauw contact te hebben over de situatie met de consul-generaal in Istanbul.