Kipchoge hersteld van verstopt oor, maar gist nog altijd naar de oorzaak

"Ik voel me goed", waren de eerste woorden van marathonloper Eliud Kipchoge na de onderzoeken aan zijn rechteroor, dat op mysterieuze wijze verstopt raakte tijdens de marathon van Londen.

De Keniaan meldde dat er niks uit de onderzoeken is gekomen en dat alles goed is met zijn oor. Zijn manager Jos Hermens legde het wat verder uit: "De specialisten hebben nog geen idee wat de oorzaak is. Waarschijnlijk is het een combinatie geweest van de regen en de kou."

"Ze liepen de rondes rechtsom en het was zijn rechteroor", zei Hermens. "Je gaat van alles denken, maar op dit moment moeten we verdere onderzoeken afwachten."

Bekijk hieronder de samenvatting van de marathon van Londen.