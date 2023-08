Overvallers stelen voor ruim 10 miljoen euro aan juwelen in Parijs

Bij een gewapende overval op een luxe juwelier in Parijs hebben overvallers tussen de 10 en 15 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Niemand raakte gewond. De politie is nog altijd op zoek naar de drie verdachten: twee mannen en een vrouw.

De vestiging van juwelier Piaget in de luxe winkelstraat Rue de la Paix, aangrenzend aan de befaamde Place Vendôme, werd rond het middaguur overvallen door het drietal. Met wapens hielden ze de werknemers onder schot en dwongen zij hen de vitrines te openen.

Geen sluisdeuren

Volgens de Franse krant Le Parisien is het aantal overvallen op juweliers de laatste jaren juist gedaald. "Tien jaar geleden waren het er in heel Frankrijk 400, in 2022 waren het minder dan 50", zegt Jacques Morel, veiligheidsexpert bij het Franse verbond van juweliers.

Volgens Morel hebben grote luxemerken onder druk van verzekeraars de veiligheidsmaatregelen zoals gepantserde ramen, beveiligde deuren, sluizen en bewaking, flink opgeschroefd. Le Parisien schrijft echter dat een bron dicht bij Piaget weet dat de winkel aan de Rue de la Paix geen sluisdeuren had.

"Als de verzekeraars de kwestie gaan onderzoeken, zoals dat bij alle overvallen gebeurt, zal er misschien ook sprake zijn van interne medeplichtigheid", zegt de veiligheidsexpert tegen de Franse krant.

Niet lang geleden werd eveneens op klaarlichte dag een winkel van luxemerk Bulgari beroofd. Aan Place Vendôme, waar de meest prestigieuze juweliers en horlogemakers zitten, drongen twee gewapende overvallers de winkel binnen. De schade betrof toen enkele miljoenen euro's.