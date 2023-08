India bouwt aan XXL-zonneparken, maar activisten geven natuur niet zomaar op

Want die zijn enorm. In 2030 moet 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. De totaal geïnstalleerde capaciteit moet dan 500 gigawatt zijn, waarvan 350 gigawatt zonne-energie. Er is nu een capaciteit van bijna 70 gigawatt.

"We zijn niet tegen ontwikkeling, maar het moet niet tot verwoesting leiden." Sumer Singh Bhati vat zijn dilemma samen. Als milieuactivist en vogelliefhebber is hij natuurlijk een voorstander van duurzame energie. Maar in de buurt van zijn woonplaats Jaisalmer in het noordwesten van India ziet hij zonnepanelen, windturbines en hoogspanningslijnen hele natuurgebieden opslokken.

Maar als het aan Sumer ligt, gebeurt dit niet in zijn achtertuin. "Dit is een oran", zegt hij over het landschap dat hij doorkruist. Het is een term in Rajasthan voor een groot stuk land dat officieel van niemand is, maar wordt beschouwd als gemeenschapsgrond van herdersgemeenschappen, met een rijke biodiversiteit. "Er grazen hier 5000 kamelen en twintig dorpen zijn afhankelijk van deze oran. Er zijn zoveel boomsoorten, meerdere vijvers en er komen trekvogels in de winter."

Strijd om de grond

De oran is ook leefgebied van de Great Indian Bustard, de Indische trap, een bedreigde vogelsoort. Naar schatting zijn er nog maar 100 tot 150 van deze vogels over, door jacht en doordat het oorspronkelijke leefgebied enorm is gekrompen. Alleen een klein stukje Rajasthan en Gujarat, een naburige deelstaat, is ervan over. En juist hier staan bedrijven te trappelen om in duurzame energie te investeren.

"De overheid had dit land aan een bedrijf toegewezen voor zonnepanelen", zegt Sumer over de grond waar de kamelen grazen. "Dit hebben we met protest voorkomen." Wel staan er hoogspanningslijnen binnen de oran. Op één plek laat hij een lange rij masten zien zonder lijnen. "Deze moeten weer verwijderd worden, omdat we naar het hooggerechtshof zijn gestapt. Want er stierven vogels door."