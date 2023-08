Rijkswaterstaat brengt waterpeil IJsselmeer en Markermeer terug naar zomerpeil

De waterschappen rondom het IJsselmeer en het Markermeer hebben bijna geen extra water meer nodig uit de beide meren. Daardoor kan het waterpeil weer terug naar het normale zomerpeil. Dat meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor.

Sinds april was het waterpeil van de meren verhoogd om een voorraad zoet water te hebben voor het geval er een droge periode zou aanbreken. Rijkswaterstaat heeft nu besloten dat dit niet meer nodig is en verlaagt het waterpeil naar het normale zomerpeil van -0,20 onder Normaal Amsterdam Peil (NAP).

Regenval

Dat er geen extra water meer nodig is komt door de regen van de afgelopen weken, zegt Rijkswaterstaat. Juli was bovengemiddeld nat, meldde het KNMI gisteren. Ook in de komende weken zal er nog regen vallen.

Ook de sluizen in de Afsluitdijk zullen weer vaker opengezet worden, om het overstromingsrisico bij bijvoorbeeld stormen te verkleinen.