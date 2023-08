Boskalis wil Fremantle Highway 'liefst zo snel mogelijk' naar Eemshaven

Als het aan baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis ligt, kan de Fremantle Highway veilig worden versleept naar de Eemshaven. "Bij voorkeur gebeurt dat zo snel mogelijk", zegt topman Peter Berdowski.

Hoewel het gehavende vrachtschip er momenteel stabiel bij ligt en de brand aan boord zo goed als uit is, benadrukt de ceo van het bedrijf dat er haast moet worden gemaakt. "Wat ons betreft gaat hij naar de Eemshaven, dat is de simpelste en snelste route. Maar op dit moment is er nog volop overleg hierover."

Brand

Vorige week brak in de nacht van dinsdag op woensdag brand uit aan boord van het schip, dat op weg was van Bremerhaven in Duitsland naar de toegang van het Suezkanaal in Egypte. Volgens de Japanse rederij K-line zijn er 3783 auto's aan boord.

Een bemanningslid van het schip kwam om het leven, de 22 anderen raakten gewond en werden geëvacueerd. Het merendeel van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Slecht weer op komst

Boskalis is gisteren voor het eerst aan boord gegaan van het schip en heeft de situatie kunnen inspecteren. Berdowski: "Onze mening is dat het stabiel en veilig is en dat het versleept kan worden. Het is natuurlijk een gehavend schip en er komt zwaarder weer aan, het zou mooi zijn als het naar een veilige haven gesleept kan worden."

Voor het zover is moeten de autoriteiten zich nog buigen over het sleepplan en moet ook de haven bereid zijn het schip te ontvangen. Daarover is nu nog geen duidelijkheid.