Honderden dode vissen in Utrecht en De Bilt door storing rioolwaterzuivering

In Utrecht en De Bilt zijn afgelopen weekend naar schatting honderden vissen doodgegaan door een storing bij de rioolwaterzuivering. Dat bevestigt het waterschap aan RTV Utrecht.

Door de storing kon er waarschijnlijk tijdelijk geen afvalwater worden verwerkt. Daardoor liep het rioolstelsel zo vol met afvalwater, dat afvalwater naar het oppervlaktewater is gestroomd. Dat leidt tot minder zuurstof in het water, waardoor vissen in de Biltse Grift en de Weerdsingel doodgingen. De storing is inmiddels verholpen.

Geen melding van storing

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt de oorzaak van de storing. Normaal geeft het systeem een melding bij problemen, maar dat was nu niet het geval. "Het gebeurt zelden of nooit dat het hele besturingssysteem uitvalt. Het is voor ons nog een raadsel, maar we doen er alles aan om de onderste steen boven te krijgen", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

Verschillende mensen melden aan de regionale omroep dat ze gisteren vissen naar adem zagen happen of omhoog zagen springen. "Het is heel belangrijk om te achterhalen welke gebeurtenissen hiertoe hebben geleid. Daarnaast onderzoeken we nog wat de gevolgen zijn voor het oppervlaktewater", laat de woordvoerder van het waterschap weten. "Een voordeel is dat het de afgelopen tijd veel geregend heeft. Het water is daardoor verdund en stroomt sneller weg."

Een aannemer is inmiddels begonnen met het inspecteren van het water tussen De Bilt en Utrecht en het opruimen van de dode vissen. Daarnaast adviseert het waterschap om het vervuilde water voor de zekerheid te mijden.