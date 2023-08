Staking van Franse krant om rechtse hoofdredacteur na 40 dagen beëindigd

In Frankrijk is na veertig dagen een einde gekomen aan de staking bij de populaire zondagskrant Le Journal du Dimanche. Aanleiding voor het langlopende conflict was de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur die extreemrechts zou zijn.

Bijna de volledige redactie legde eind juni het werk neer. Sindsdien is het blad geen enkele zondag meer verschenen. "We willen dat onze redactie onafhankelijk blijft", schrijft de redactieraad in een verklaring. "Door de benoeming komt de krant zoals die al 75 jaar bestaat in gevaar."

De redactie heeft geprobeerd de benoeming met protesten en gesprekken tegen te houden. Er kwamen volop steunbetuigingen en zelfs de minister van Cultuur zei zich zorgen te maken. Maar tevergeefs. Toen de nieuwe hoofdredacteur vandaag zoals gepland aan zijn werk begon, besloten de journalisten de handdoek in de ring te gooien en de staking te beëindigen.

Op de achtergrond van het conflict speelt de rol van de eigenaar van de krant: zakenman en miljonair Vincent Bolloré. Hij wordt ervan beschuldigd de benoeming van de nieuwe hoofdredacteur te hebben doorgedrukt.

Bolloré nam in het verleden verschillende media over en drukte daar zijn stempel op benoemingen en op de redactionele koers. Zo is hij eigenaar van tv-zender C-News, waar de radicaal-rechtse politicus Éric Zemmour vaak een vrijbrief kreeg om zijn opvattingen te uiten.

'Voorkomend, maar niet minder radicaal'

De nieuwe hoofdredacteur van Le Journal du Dimanche is Geoffroy Lejeune, die afkomstig is van het radicaal-rechtse weekblad Valeurs Actuelles. De JDD-redactie is bang dat de neutrale koers onder druk komt te staan.

Vorig jaar werd Valeurs Actuelles nog veroordeeld wegens racisme. Het tijdschrift had een zwart Kamerlid van de linkse oppositie afgebeeld als geketende slaaf. In de kop van het artikel werd ze "De Afrikaanse" genoemd.

Lejeune heeft in het verleden expliciet zijn steun betuigd aan de radicaal-rechtse politicus Éric Zemmour, die minderjarige migranten "dieven, moordenaars en verkrachters" noemde.

Volgens ingewijden is Lejeune vriendelijk en voorkomend, maar daardoor niet minder radicaal. "Hij kan de meest verschrikkelijke dingen zeggen en toch gematigd overkomen", zei psychoanalyticus Gérard Miller, die een aantal keren met hem in debat ging.