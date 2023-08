Kooij rapper dan Van den Berg in massasprint vierde etappe Ronde van Polen

Geen sprinter die Olav Kooij bij kon houden in de vierde etappe van de Ronde van Polen. In de straten van het Poolse Opole vond een massasprint plaats met twee Nederlanders in de hoofdrol, want Jumbo-Visma-sprinter Kooij was sneller dan landgenoot Marijn van den Berg (EF). De Italiaan Matteo Moschetti (Q36.5) finishte als derde. Kooij werd zaterdag in de openingsetappe van de Tour de Pologne, zoals de officiële naam van de koers luidt, in de massasprint nog afgetroefd door de Belg Tim Merlier (Soudal-Quickstep). Drie dagen later heeft Kooij toch zijn ritzege te pakken. Het is de zesde ritzege van het seizoen van Kooij, die begin juni ook de ZLM Tour had gewonnen en tweede werd op het NK.

Sprinterskans Na twee etappes met finish bergop, die gewonnen werden door klassementsleider Matej Mohoric en Rafal Majka, bood rit vier weer een kans voor de sprinters. Een vrijwel vlak parcours van bijna 200 kilometer van Strzelin naar Opole, door het zuidwesten van Polen. Een vroeg ontstane kopgroep van vier, met daarin onder anderen Sebastian Schönberger op ruim twee minuten van de gele leiderstrui van Mohoric, kreeg nooit echt de ruimte van de sprintploegen in het peloton.

De kopgroep van vier - EPA

Op het hoogtepunt was de voorsprong van de vier vluchters drie minuten. Maar toen grepen onder meer Soudal-Quickstep (voor Merlier) en Jumbo-Visma (voor Kooij) in. De voorsprong slonk en de komst van een massasprint was vanzelfsprekend. Op 25 kilometer voor de streep slokte het peloton de vluchters op en ging men onder leiding van de ambitieuze sprintploegen in volle vaart op de finish af. In Opole won Kooij het Nederlandse sprintgevecht van Van den Berg. Grote namen als Merlier en Sam Bennett kwamen er niet aan te pas. Mohoric in het geel De gele leiderstrui van Mohoric kwam op dag vier niet in gevaar. De Sloveen had in de lastige 203 kilometer lange tweede etappe de macht in Polen overgenomen toen hij in de heuvelrit - of noem het gerust een bergetappe - met finish bergop in skioord Karpacz João Almeida had afgetroefd en concurrenten als Michal Kwiatkowski op achterstand had gereden.