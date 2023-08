NASA pikt signaal op van verdwenen ruimtesonde op miljarden kilometers afstand

Na dagen zonder contact heeft NASA een signaal opgevangen van ruimtesonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de Amerikaanse ruimteorganisatie per ongeluk een verkeerd commando, waardoor de antenne van het ruimtevaartuig nu 2 graden is gedraaid. Signalen van de Voyager konden NASA daardoor niet meer bereiken.

Een schotelantenne in het Australische Canberra heeft inmiddels een signaal opgepikt van de 46 jaar oude Voyager, meldt NASA nu. Dat betekent volgens de organisatie dat het ruimtevaartuig nog altijd naar behoren werkt.

De ruimtesonde bevindt zich momenteel op 19 miljard kilometer afstand, wat betekent dat een signaal van de Voyager er zo'n 18 uur over doet om de aarde te bereiken.

Vanuit een onderzoekscentrum van NASA in Californië zal de komende tijd geprobeerd worden de antenne van de Voyager weer in de juiste richting te krijgen. Lukt dat niet, dan moet tot 15 oktober worden gewacht. De Voyager is namelijk zo geprogrammeerd dat de sonde op die datum de antenne automatisch opnieuw positioneert. Dat gebeurt ieder jaar meerdere keren.

Buiten het zonnestelsel

In 1977 werd de Voyager 2 gelanceerd met als doel Jupiter en Saturnus te verkennen. Later deed de sonde ook verre planeten Uranus en Neptunus aan. In 2018 werd de Voyager 2 het tweede ruimtevaartuig ooit dat ons zonnestelsel wist te verlaten, nadat de identieke Voyager 1 dat enkele jaren eerder al had gedaan. Die laatste sonde bevindt zich momenteel op 24 miljard kilometer afstand van de aarde en is voor NASA nog bereikbaar.

De twee ruimtevaartuigen verkennen momenteel de interstellaire ruimte, de ruimte tussen de sterren. Nog dagelijks sturen de twee vaartuigen informatie naar NASA.