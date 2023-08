Man (19) moet tien jaar de cel in voor doodschieten man in Almere

Een 19-jarige man uit Almere is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doodschieten van een 25-jarige man na een ruzie in Almere. Dat gebeurde in november vorig jaar.

De toen nog 18-jarige kreeg op 3 november ruzie met een stadsgenoot omdat hij naar eigen zeggen "mondeling werd uitgedaagd". Nadat hij in het gezicht was geslagen door de 25-jarige man, trok hij een wapen dat hij naar beneden richtte. Een omstander zei dat hij het pistool weg moest doen, en dat deed hij.

De 25-jarige gaf hem daarna nog een klap in het gezicht. Daarop trok de man het vuurwapen opnieuw en schoot hij het slachtoffer in het hoofd. Het slachtoffer overleed een dag later.

De schutter vluchtte vervolgens naar België en werd een kleine week later aangehouden in Utrecht. In de tussentijd besteedde onder meer Opsporing Verzocht aandacht aan de dader.

Geen moord

De 19-jarige heeft bekend dat hij de man om het leven heeft gebracht. De rechtbank oordeelde vanmiddag dat er sprake was van doodslag en niet van een vooropgezet plan. De man is daarnaast ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Het Openbaar Ministerie had elf jaar celstraf geëist. Hoewel het slachtoffer zich tegenover de schutter agressief gedroeg, vindt de rechtbank dat geen reden voor strafvermindering. De rechtbank vindt het kwalijk dat de man na de schietpartij geen hulpdiensten heeft gebeld en op de vlucht sloeg.

De man is in het verleden al vaker veroordeeld, onder meer voor openlijke geweldpleging, meldt Omroep Flevoland.