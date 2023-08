Tankstations Italië moeten vanaf vandaag gemiddelde benzineprijs tonen

Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen benzine- en dieselprijzen ook de gemiddelde landelijke prijzen en gemiddelde regionale prijzen tonen. De regering hoopt hiermee te voorkomen dat pomphouders te veel geld vragen voor hun brandstof.

Het zogenoemde transparantiedecreet werd eerder dit jaar aangekondigd en leidde aanvankelijk tot flinke ophef onder pomphouders, die vonden dat de regering beter "de echte problemen" kon aanpakken. Daarmee doelden ze onder meer op de hevig fluctuerende brandstofprijzen. Het leidde ertoe dat een groot deel van de bezinepomphouders uit protest hun tankstations twee dagen gesloten hield.

Er gelden vanaf nu strenge regels voor de manier waarop pomphouders de informatie over de gemiddelde prijzen moeten tonen. Zo moet het bord met de prijzen worden opgehangen "binnen de tankzone, met inachtneming van de veiligheidsvoorwaarden, om voor voldoende zichtbaarheid te zorgen".

De letters en cijfers moeten minimaal 12 centimeter groot zijn. Bij een overtreding kunnen pomphouders een boete krijgen van tussen de 200 en 2000 euro, afhankelijk van de omzet van die dag. Als een pomphouder vier keer in de fout gaat binnen een periode van zestig dagen loopt die het risico het tankstation in ieder geval tijdelijk te moeten sluiten.

Dagelijkse prijzen

Naast de prijzen die getoond worden bij ieder tankstation, is er een website van het Italiaanse ministerie van Handel waarop consumenten dagelijks de gemiddelde prijzen kunnen opzoeken. Daarop is de gemiddelde prijs van brandstof bij tankstations langs snelwegen te zien en de gemiddelde prijs per regio.

Volgens minister van Economische Ontwikkeling Adolfo Urso "wordt nu iedere consument in staat gesteld om te checken of hij of zij een bovengemiddelde prijs betaalt".

De gemiddelde benzineprijs is op dit moment op snelwegen in Italië 1,984 euro per liter volgens de website. In Nederland is het gemiddelde op dit moment zo'n 2,2 euro per liter. De laatste twee weken is er een grote stijging van de brandstofprijzen zichtbaar. In sommige regio's in Italië is de benzineprijs net als in Nederland al boven de 2 euro.