Chauffeur krijgt celstraf na ongeluk met twee doden in Middenmeer

Een man uit Roemenië moet vier maanden de gevangenis in voor het veroorzaken van een aanrijding in het Noord-Hollandse dorp Middenmeer in 2020. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten acht mensen gewond, onder wie de chauffeur zelf. Ook mag de man een jaar lang niet rijden.

De man bestuurde in mei 2020 een personenbusje met daarin acht arbeidsmigranten. Het busje botste op een auto, nadat de chauffeur met hoge snelheid een voorrangsweg op was gereden. Een 44-jarige en 25-jarige man uit Roemenië kwamen om het leven.

De chauffeur was aanwezig in de rechtszaal met een tolk, maar zonder advocaat, meldt NH Nieuws. Hij legde het afgelopen jaar verschillende verklaringen af over hoe hard hij reed. Volgens de officier van justitie reed hij tussen de 70 en 93 kilometer per uur op de weg waar 60 kilometer per uur is toegestaan. De man had niet gedronken.

Het Openbaar Ministerie had een langere gevangenisstraf en twee jaar rijontzegging geëist. De rechtbank "acht een minder zware vorm van schuld bewezen". Boven op de celstraf krijgt de man een rijontzegging van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Schadeclaims

Een aantal slachtoffers en nabestaanden had schadeclaims ingediend van bij elkaar meer dan een miljoen euro. De rechtbank verklaarde deze vanmiddag niet-ontvankelijk omdat Roemeense verzekeringsmaatschappijen al geld hebben uitgekeerd aan de slachtoffers.