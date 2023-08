Wie in eigen land kampeert houdt vol, maar wie nog moet boeken snelt naar de zon

Wie nu nog op vakantie wil en een blik naar buiten werpt, stopt de tent snel terug in de kast. Na de natte maand juli zien aanbieders van lastminutereizen naar de zon een flinke piek. Toch lopen de campings in Nederland opvallend genoeg niet leeg. Er zijn weliswaar afzeggers, maar wie eenmaal op de camping staat maakt er volgens beheerders "maar het beste van".

Zo heeft de Strandcamping Zuidduinen in Katwijk aan Zee wel wat afzeggingen, al zijn het er volgens de uitbater "maar een paar". "Sommige kampeerders gaan eerder weg, bijvoorbeeld vanwege een kapotte tent. Maar we zitten tot 20 augustus helemaal vol."

Ook camping De Vest in Enkhuizen zegt "nog aardig vol" te zitten. "Vier, vijf afzeggingen." Sommige kampeerders vinden de Hollandse zomer zelfs wel prettig: "Er komen meer Italianen dit jaar dan vorig jaar, vanwege de warmte daar. Die hebben liever regen dan de hitte."

Naar de bungalow

Parken zien wel dat gasten door de hevige buien van de afgelopen dagen overstappen van een tent naar een caravan of een huisje. Europarcs, dat zowel vakantieparken met bungalows als parken tenten beheert, zegt voor volgende week "opvallend veel" lastminuteboekingen binnen te krijgen voor huisjes. "We krijgen de indruk dat dit mensen zijn die anders naar een camping zouden gaan. Wat we niet zien is dat kampeerders opbreken. Als ze eenmaal op de camping staan maken ze er het beste van."

Ook concurrent Topparken ziet opvallend veel lastminuteboekingen voor bungalows. "Op dit moment maakt dit 20 procent uit van ons totale aantal boekingen uit de laatste zeven dagen", zegt een woordvoerder. Wel merkt Topparken een lichte daling in het aantal boekingen sinds het begin van het slechte weer. Het bedrijf stelt dat de ervaring leert dat dit weer aantrekt als het weer verbetert.

De ANWB ziet dat Nederland op nummer één staat voor lastminuteboekingen bij de organisatie, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Zij bieden andere reizen aan dan bijvoorbeeld TUI of Sunweb, die veel vliegvakanties naar de zon organiseren.

Lastminutereis naar de zon

Hoewel vakantiegangers in eigen land vooralsnog vol lijken te houden, is er tegelijkertijd een flinke stijging in het aantal lastminutereizen naar de zon. Corendon ziet voor vertrekken in de komende twee weken een "ruime verdubbeling" ten opzichte van twee weken geleden. "Waar de lastminuteboekingen de afgelopen maand licht achterliepen ten opzichte van vorig jaar, zijn ze nu bijna twee keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode", meldt een woordvoerder.

Die scherpe toename ontstond bij Corendon op 22 juli. "Toen werd voor veel consumenten duidelijk dat mooi weer in Nederland er de komende periode niet in zit. De boekingen naar Griekenland bleven eerst nog wat achter vanwege de recente bosbranden, maar zijn inmiddels ook weer flink aangetrokken."

Ook TUI merkt een piek op. "We zien de zoekvraag naar zomervakantie enorm oplopen de afgelopen weken. Vorige week zelfs nog weer ruim 30 procent hoger dan de week ervoor", aldus een woordvoerder. Sunweb ziet de afgelopen dagen een stijging van 40 procent in boekingen ten opzichte van twee weken eerder. "We merken dus zeker dat het slechte weer leidt tot veel lastminuteboekingen."

De populairste lastminutebestemmingen bij Sunweb zijn Kreta, Rhodos, Mallorca, Turkije, Kos en Zakynthos. Bij TUI kiest men voor Turkije, de Canarische Eilanden en Curaçao. Corendon merkt naast de traditionele bestemmingen in Spanje, Griekenland en Turkije de Egyptische Rode Zeekust op als opvallend populaire bestemming.