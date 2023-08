Man die bij verkeersongeval vier mensen doodreed opgepakt voor drugshandel

Bij een inval in een drugspand in Brabant heeft de politie gisteren drie mannen opgepakt. Een van hen veroorzaakte volgens Omroep Brabant vorig jaar een verkeersongeval waarbij vier doden vielen.

Het gaat volgens de regionale omroep om Omar E., een man van 28 uit Roosendaal. Bij het dodelijke ongeluk in Oud Gastel kwamen vorig jaar september twee vrouwen van 39 en 42 en twee kinderen van 10 en 8 jaar om het leven.

De rechtbank besloot eerder dit jaar dat E. na een voorarrest van een half jaar zijn proces thuis af mocht wachten. Hij werd gisteren in Roosendaal opgepakt bij de inval in zijn huis.

Hennep, hasj en cash

In de woning van E. en die van een buurman vond de politie in totaal 12 kilo hennep, ruim 1 kilo hasj en 45.000 euro cash. Ook een kostbaar horloge werd in beslag genomen.

Tijdens de actie werd ook de buurman (36) aangehouden. De derde verdachte, een 39-jarige man uit Halsteren, werd opgepakt op de A58 bij Wouw.

De politie en het Openbaar Ministerie zeggen niets over de identiteit van de verdachten.