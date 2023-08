Engeland van Wiegman groepswinnaar na ruime zege op China, Denemarken tweede

In theorie konden alle landen zich voor de wedstrijden nog plaatsen voor de volgende ronde. In de praktijk wist China, de Aziatisch kampioen, al vrij snel dat het bereiken van de volgende ronde een utopie zou zijn.

Engeland kwam al na na vier minuten op voorsprong. Alessia Russo kreeg de bal voor de voeten in het strafschopgebied en schoot na een knappe aanname raak. Twintig minuten later noteerde Lauren Hemp de tweede Engelse treffer.

Oog in oog met de Chinese keepster Zhu schoof de speelster van Manchester City de bal in het doel. In de 41ste minuut schoot Lauren James de 3-0 tegen de touwen.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft werd een wonderschone treffer van diezelfde James afgekeurd na tussenkomst van de VAR, omdat een medespeler van eerder in de aanval buitenspel stond.