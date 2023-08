Geen brand meer op vrachtschip bij Waddeneilanden

De brand op vrachtschip Fremantle Highway is uit, meldt Rijkswaterstaat na een eerste inspectie. "Er zijn geen aanwijzingen dat de brand nog woedt."

Volgens Rijkswaterstaat bestaat wel de mogelijkheid dat de brand weer oplaait. De situatie aan boord is "nog steeds stabiel". Het schip is onder de waterlijn nog intact en helt niet over.

Het vrachtschip is gisteren aangekomen op zijn tijdelijke plek, zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. De nieuwe locatie levert een betere uitgangspositie op voor de Kustwacht, Rijkswaterstaat en de samenwerkende bergingsbedrijven, schrijft Omrop Fryslân.

Merendeel bemanningsleden ontslagen uit ziekenhuis

Bij het incident van vorige week kwam een bemanningslid om het leven "als gevolg van de rook", zegt de rederij. Die voegt eraan toe dat het welzijn van de bemanning onmiddellijke prioriteit heeft, en dat de rederij hulp verleent na het ontslag uit het ziekenhuis, waaronder geestelijke zorg.

Het merendeel van de bemanningsleden die gewond raakten toen er brand uitbrak op vrachtschip Fremantle Highway, is ontslagen uit het ziekenhuis.

De bergers zijn nog bezig met een plan van aanpak voor het verslepen naar de definitieve locatie. Het is nog niet bekend welke haven dat is.