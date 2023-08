Vanavond op tv: Ziekenhuis Nieuwegein zet familieleden in voor zorgtaken • Berging vrachtschip begonnen • Vrijwilligers in Oekraïense ziekenhuizen

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein start in september met een proef om familieleden van patiënten te laten helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk kan verlagen. Familieleden die mee willen helpen, wordt uitgelegd hoe ze bepaalde taken van de verpleging zelf bij hun naasten kunnen uitvoeren, zoals het opmaken van een bed, het aantrekken van steunkousen en het geven van een injectie. Zorgmanager van het ziekenhuis Josine Janus vertelt in de studio over het initiatief.

Berging vrachtschip kan dagen duren

De berging van het vrachtschip Fremantle Highway kan nog dagen duren. Dat zegt topman Peter Berdowski van berger Boskalis tegen de Telegraaf. In de nacht van dinsdag op woensdag brak er brand uit aan boord van het schip, dat op weg was van Bremerhaven in Duitsland naar de toegang van het Suezkanaal, Port Said in Egypte. Berdowksi vertelt in de studio over de berging van het schip.