Zoon van actievoerder tegen mondkapjes staat niet achter zijn vader

De zoon van de man die gisteren werd aangehouden omdat hij actievoerde bij een school tegen het mondkapjesadvies, neemt afstand van het optreden van zijn vader. "Zijn kant is gehoord, nu is het mijn beurt", schrijft de jongen op Instagram .

De man wekte met zijn protest bij de middelbare school in Wolvega de indruk dat hij ook handelde in het belang van zijn minderjarige zoon. De vader schreef in een verklaring aan de school dat hij de mondkapjes kindermishandeling vindt: "Ik verbied u mijn zoon een mondkapjesplicht op te leggen."

Maar zijn zoon benadrukt dat het onderwerp kindermishandeling nooit ter sprake is gekomen. "Ik sta helemaal niet achter wat hij allemaal zegt. Hij zit bij 'Viruswaarheid'. Hij weet hoe ik erover denk. Vertel de waarheid, hij verzwijgt dat."

Zeven weken niet meer gezien

De jongen voegt daaraan toe dat hij zijn vader al zeven weken niet meer heeft gezien of gesproken. Op de dag vader dat zijn vader betoogde bleef hij weg van school .

De vader werd gearresteerd omdat hij weigerde zijn demonstratie te houden op de plek die de burgemeester had aangewezen, schrijft Omrop Fryslân.