Offensief tegen exotische hooikoortsplant alsemambrosia: 'Haal hem uit je tuin'

Het is een gevreesde plant voor hooikoortspatiënten: de alsemambrosia. Vijf instellingen roepen op de planten uit tuinen weg te halen voordat ze de komende weken gaan bloeien.

Alsemambrosia is een exotische plant die waarschijnlijk via vogelvoer in Nederland terecht is gekomen. De plant gaat deze maand bloeien en verspreidt dan grote hoeveelheden pollen die ernstige klachten kunnen veroorzaken bij de groep hooikoortspatiënten die voor die specifieke soort pollen allergisch is. Dat zijn best veel mensen, zegt bioloog Maurice Martens van Pollennieuws/Flora van Nederland. Alsemambrosia valt onder de kruidenpollenallergieën, en daar hebben zo'n 1 miljoen mensen in ons land in meer of mindere mate last van.

Tegenwoordig geldt een verbod op zaden van alsemambrosia in vogelvoer. Maar de zaden kunnen wel veertig jaar kiemkrachtig blijven, zodat de plant soms toch nog opkomt in de tuin.

Pollennieuws/Flora van Nederland is een van de organisaties die mensen oproepen op zoek te gaan naar de exoot in hun tuin, samen met de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Leids Universitair Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en kennisorganisatie FLORON.

In deze video zie je hoe pollen worden gemeten en wat mensen met hooikoorts daaraan hebben: