Chinese dierentuin ontkent dat beer een verklede medewerker is

De echtheid van de beren in de Hangzhou Zoo werd in twijfel getrokken, nadat een video van een van dieren veel werd gedeeld op sociale media. De dierentuin ziet zich nu genoodzaakt te reageren. - NOS

Bezoekers kwamen vandaag massaal naar de dierentuin om Angela met eigen ogen te zien. Er kwamen meer dan 20.000 bezoekers naar de zoo, 30 procent meer dan op een normale dag.

Honingberen, van oorsprong uit Maleisië, zijn relatief kleine beren. Ze zijn tussen de 120 en 150 centimeter lang als ze op hun achterpoten staan.

In het verleden zijn Chinese dierentuinen vaker beschuldigd van bedrog. Zo heeft een dierentuin in Luohe ooit gepoogd een leeuw onopgemerkt te vervangen door een harige hond. En werd een dierentuin in Henan ervan beschuldigd een geverfde ezel als een zebra te vermommen.