Drie nieuwe spelers voor Heerenveen op laatste dag transfermarkt

Sc Heerenveen heeft zich op de laatste dag van de transfermarkt versterkt met drie spelers. De Friese club heeft Rasmus Wendt en Stanislav Shopov gekocht en Benjamin Nygren gehuurd.

Wendt is afkomstig van AZ. De 20-jarige Zweedse aanvaller maakte in januari 2019 de overstap van BK Häcken naar de Alkmaarse club, maar kwam mede door een langdurige blessure niet tot speelminuten in het eerste elftal.

Naast Wendt sluit ook zijn landgenoot Nygren bij de selectie van trainer Johnny Jansen aan. De 19-jarige Zweeds jeugdinternational komt op huurbasis voor twee seizoenen over van het Belgische KRC Genk. Sc Heerenveen heeft een optie tot koop bedongen.

Nygren speelde sinds 2019 in België. Dit seizoen kwam de linksbenige spits driemaal in actie voor Genk. Daarin kwam hij niet tot scoren.

Bulgaars jeugdinternational

Shopov is een Bulgaars jeugdinternational en komt over van Botev Plovdiv. De 18-jarige Shopov, die al meer dan twintig wedstrijden op het hoogste niveau in zijn thuisland speelde, tekende een contract voor twee seizoenen bij de Friese eredivisionist.

In verband met het aantal coronabesmettingen in Bulgarije moet de jonge aanvallend ingestelde middenvelder eerst tien dagen in quarantaine voordat hij bij de selectie van Heerenveen aansluit.