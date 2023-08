Oranje gaat na 'mooie avond' terug naar Sydney: 'Voelen ons thuis daar'

Naar Sydney gaan. Daar was het voor de Nederlandse voetbalsters voor de wedstrijd tegen Vietnam om te doen. Na de eclatante zege (7-0) op het Aziatische land is die missie voltooid. "We voelen ons thuis in Sydney", zegt doelpuntenmaker Lieke Martens. Oranje bereidde zich in aanloop naar het toernooi voor in de Australische stad die veel indruk op de speelsters heeft gemaakt. Daarna vertrokken ze naar Nieuw-Zeeland om de poulefase af te werken. Door het gelijke spel tussen directe concurrenten Portugal en de Verenigde Staten (0-0) gaat Nederland als groepshoofd door. Hierdoor keert Nederland op 4 augustus terug in Sydney, om daar in de nacht van 5 op 6 augustus een wedstrijd te spelen tegen de nummer twee van groep G. Bondscoach Andries Jonker spreekt van een een droomscenario. "Het is gelopen zoals we het wilden." Uitblinker Brugts En dat komt mede door de jonge aanvaller Esmee Brugts, die vrijdag pas twintig jaar oud is geworden. Zij had met twee schitterende afstandsschoten een belangrijk aandeel in de overwinning. "Dit had ik vooraf nooit kunnen bedenken. Er wordt weleens gezegd dat ik vaker mag schieten. Ik heb hier veel op getraind. Het is een mooie avond." Bekijk hieronder de reacties van Esmee Brugts en Lieke Martens:

De speelster van PSV geeft aan dat haar kompaan in de voorhoede Lieke Martens haar voorbeeld is. De 30-jarige Martens, die zelf ook goed was voor een goal tegen Vietnam, kijkt op haar beurt ook naar Brugts en genoot van haar. "Ik ben aan het genieten van Esmee. Het is zo mooi om te zien." Martens keek overigens niet alleen met veel plezier naar Brugts, maar naar alle ploeggenoten. "Het team doet het goed. Als je groepswinnaar bent en zo dik wint, mag je tevreden zijn." De aanvaller van Paris Saint-Germain plaatst nog wel een kanttekening bij het optreden van Oranje. Nederland stond immers bij rust al met 5-0 voor. In tweede helft vielen er dus 'maar' twee treffers. "Als je heel kritisch moet zijn, dan hadden we meer goals kunnen maken." Jongste WK-debutant Dat Oranje met zo'n ruime voorsprong de rust in ging, zorgde ervoor dat bondscoach Jonker speelsters kon sparen. Hierdoor werd Daniëlle van de Donk, met het oog op een schorsing, in de rust gewisseld. Zij werd vervangen door de 17-jarige Wieke Kaptein.

Daarvoor ben je ook gaan voetballen. Dat je er af en toe een schaartje uit kan gooien. Dat zijn mooie dingen. Dominique Janssen speelde een sterke wedstrijd

De middenvelder van Twente werd de jongste WK-debutant ooit voor Oranje, ruim een jaar jonger dan Miedema die op haar 18de debuteerde. Ze spreekt van een "hele grote eer" en geeft toe dat ze van tevoren best zenuwachtig was. "Ik had er wel veel zin en was er klaar voor." Dit beaamt Jonker. Hij zegt dat Oranje geen opleidingselftal is en dat Kaptein bij de beste 23 speelsters hoort. De bondscoach ziet dat de wisselspelers "geweldig" trainen en was daarom blij dat hij ze een kans kon geven. Zo mochten ook Merel van Dongen en Caitlin Dijkstra hun eerste minuten op dit toernooi maken. Voor Dijkstra was het ook haar WK-debuut. Bekijk hieronder de reacties van Andries Jonker, Wieke Kaptein, Dominque Janssen en Katja Snoeijs: