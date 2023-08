Kamerlid Ephraim stapt uit Groep Van Haga: nu 21 fracties in parlement

De Tweede Kamer telt binnenkort 21 fracties. Kamerlid Olaf Ephraim stapt uit de Groep Van Haga en gaat zelfstandig verder. Dat bevestigt de woordvoerder van BVNL, de partij waarmee Wybren van Haga in november mee gaat doen aan de verkiezingen.

Binnen de driemansfractie is ruzie ontstaan over de lijst. Ephraim schrijft in appjes, die zijn gepubliceerd door journalist Chris Aalberts, dat Van Haga en fractiegenoot Hans Smolders hem niet op de lijst willen hebben en dat hij daarom uit de fractie stapt. Het gaat om appjes in een interne appgroep van BVNL.

Dividendstrippen

Volgens Ephraim mag hij niet op de lijst vanwege zijn verleden in de financiële sector. Hij was als bankier bij Fortis begin deze eeuw betrokken bij 'dividendstrippen', een omstreden manier van beleggen. Van Haga en Smolders zouden bang zijn dat dat verleden tot "controverse" zou kunnen leiden.

In de appjes wijst Ephraim erop dat hij nooit een dagvaarding of iets anders van het Openbaar Ministerie of de toezichthouder heeft gehad over zijn manier van werken.

"Wybren is in 2019 strafrechtelijk veroordeeld wegens drankrijden", schrijft hij. Smolders heeft een veroordeling voor het openbaar maken van vertrouwelijke documenten. "En deze heren gaan mij de maat nemen??? Bespottelijk", meent Ephraim. Hij blijft wel lid van BVNL en wil zich verdedigen op de eerstvolgende ledenvergadering van die partij.

'Wilde op plek twee'

Ephraim was nog niet bereikbaar voor een toelichting op zijn besluit. Zijn voormalig fractiegenoot Smolders zegt dat Ephraim vooral teleurgesteld was over zijn plaats op de lijst. "Hij wilde op nummer twee, maar hij heeft geen monopolie op die plek." Gisteren werd bekend dat Henk Krol, voormalig Kamerlid voor 50Plus, die plek krijgt.

Volgens Smolders, die samen met Van Haga de selectiecommissie vormt, begon Ephraim "te blazen" vanwege zijn lage plek op de lijst. Daarom wilden ze hem helemaal niet meer op de lijst.

Zijn verleden in de financiële sector speelde daarbij zeker mee, zegt Smolders. "Maar ook andere zaken. Daar wil ik niet verder over uitwijden."

Ephraim kwam in 2021 in de Tweede Kamer voor Forum voor Democratie, waar hij ook penningmeester was. Na een paar maanden splitste hij zich samen met Van Haga en Smolders alweer af van de partij van Baudet. Directe aanleiding was een poster van Forum, waarin de coronamaatregelen werden vergeleken met de Duitse bezetting van ons land in de Tweede Wereldoorlog.