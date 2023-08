Frankrijk start evacuatie uit Niger, Nederlands reisadvies op rood

Frankrijk gaat de eigen staatsburgers evacueren uit Niger. Sinds de machtsgreep van de junta afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk kunnen wegkomen.

Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 1200 Fransen in Niger, een voormalige kolonie van Frankrijk. Zij hebben een e-mail gekregen van de ambassade in Niamey met daarin uitleg over hun evacuatie.

Ook Italië heeft zijn staatsburgers aangeboden repatriëringsvluchten uit te voeren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruikmaakt van het aanbod van de Fransen. Op dit moment heeft de Nederlandse ambassade in het land contact met zo'n 25 Nederlanders. "We volgen de situatie in Niger nauwgezet en bereiden ons voor op verschillende scenario's", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederlanders in Niger krijgen het advies om binnen te blijven. Het reisadvies voor Niger is inmiddels ook naar rood.

Franse vlaggen verbrand

Vorige week pleegde het leger van Niger de coup, waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand en volgde zondag een grootschalig protest bij de Franse ambassade.

Daarbij werden Franse vlaggen in brand gestoken, maar werd ook gezwaaid met de Russische vlag en scandeerde de menigte de naam van de Russische president Poetin. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het protest "alle gebruikelijke ingrediënten van destabilisatie door Rusland" bevat.

Wagner-leider Prigozjin verwelkomde de staatsgreep in Niger en bood aan zijn troepen in te zetten om de orde te herstellen. Huurlingen van Wagner zijn actief in buurlanden van Niger.

De omringende landen van de ECOWAS, een samenwerkingsverband van Afrikaanse landen, hebben al gedreigd met militair ingrijpen als de coup niet snel wordt teruggedraaid. De militaire regimes van naburige landen als Mali, Guinee en Burkina Faso hebben op hun beurt de steun uitgesproken voor de coupplegers in Niger.