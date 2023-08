Oogstrelend Oranje walst over Vietnam (7-0) en gaat als groepswinnaar verder op WK

Met vlagen oogstrelend voetbal en schitterende doelpunten hebben de Nederlandse voetbalsters zich overtuigend geplaatst voor de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje had in Dunedin doelpunten nodig tegen Vietnam om titelverdediger Verenigde Staten voor te blijven in Groep E. Die boodschap was duidelijk aan gekomen: Vietnam werd met liefst 7-0 aan de kant geschoven. Dat is voor Nederland de grootste WK-overwinning ooit. In de nacht van 5 op 6 augustus neemt Oranje het in het Australische Sydney in de achtste finales op tegen de nummer twee uit groep G. Zweden lijkt in die groep favoriet voor de groepswinst, Italië, Zuid-Afrika en Argentinië strijden om die tweede plaats. Titelverdediger Verenigde Staten kroop tegen Portugal (0-0) in de slotfase door het oog van de naald, maar vergezelt Oranje in de knock-outfase.

De eindstand in groep E van het WK voetbal voor vrouwen. - NOS

WK-debutant Vietnam verloor beide voorgaande duels in groep E - met 3-0 van de Verenigde Staten en met 2-0 van Portugal - en wist dus al dat het duel met Oranje de laatste zou zijn op dit WK. Een belangrijk doel voor de Vietnamese speelsters was dan ook het maken van de eerste WK-treffer. De 72-jarige bondscoach Mai Duc Chung, bijgenaamd 'De Stuntman', zorgde voor de aftrap echter al voor een stunt door sterspeelster Huynh Nhu - de enige speelster die buiten eigen landsgrenzen speelt - op de bank te houden.

De basiself van Oranje tegen Vietnam. - Reuters

Voor Oranje was het juist zaak om zoveel mogelijk doelpunten te maken en zo boven de Verenigde Staten te eindigen als groepswinnaar. Bondscoach Andries Jonker kon daarbij beschikken over Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova, die de afgelopen dagen niet helemaal fit waren. Met spits Lineth Beerensteyn wilde hij echter nog geen risico nemen. De spits van Juventus, die in het openingsduel tegen Portugal geblesseerd raakte aan haar knie maar de training inmiddels heeft hervat, werd net als tegen de VS vervangen door Katja Snoeijs.

Eerste kans Vietnam, daarna Oranje Verrassend genoeg meldde Vietnam zich direct na de aftrap voor het doel van Oranje, tot enthousiasme van de aanwezige Vietnamese fans. De eerste grote kans was zelfs voor Nguyen Thi Bich Thuy, maar die wist zich geen raad met de ruimte voor het doel. Daarna zakte Vietnam ver terug, liet de bal aan Nederland en daar wist Oranje wel raad mee. Nadat Lieke Martens al een waarschuwing had afgegeven met een rollertje in de handen van doelvrouw Tran Thi Kim Thanh, fopte ze de keepster met een bekeken lobje. Voor Martens was het haar 61ste interlandtreffer (tweede achter Vivianne Miedema) en haar vierde treffer op een WK, waarmee ze alleen topscorer is. Ook is ze na Arjen Robben en Robin van Persie de derde Nederlander met minimaal een treffer op drie verschillende WK's.

Daarmee had Oranje de start die het zo vurig wenste. En daar bleef het niet bij. Binnen tien minuten stond Oranje al met 2-0 voor na een bekeken schuiver van Snoeijs en ook daarna bleef het kansen regenen. Zo mikte Roord net naast en kreeg Martens haar voet net niet goed tegen de bal om de score op te voeren.

Beauty Brugts Esmée Brugts raakte de bal na ruim een kwartier wel perfect met de binnenkant van haar voet en krulde de bal op fenomenale wijze in de verre kruising en werd zo de jongste Nederlandse doelpuntmaakster op een WK. Daarmee loste ze Jill Roord af, die op haar beurt met een harde pegel voor 4-0 zorgde. Zij werd daartoe in staat gesteld door Dominique Janssen, die in haar honderdste interland, tot twee maal toe haar tegenstandster aftroefde en Roord de bal op een presenteerbladje gaf.

Voor bondscoach Mai was daarmee de maat vol en na een kwart wedstrijd voerde hij een dubbele wissel door om het lekken te stoppen. Veel effect had dat niet, want Oranje bleef frivool combineren door de Vietnamese verdediging. Roord, Van der Gragt en Brugts kregen goede kansen, maar groter leed bleef de WK-debutant bespaard. Ook liet doelvrouw Kim Thanh zien dat ze wel degelijk aardig kan keepen door een uithaal van Snoeijs uit de hoek te duiken. Vlak voor rust lag ze ook in de weg op een inzet van dichtbij van Roord, maar was kansloos toen de bal in de rebound voor de voeten van Daniëlle van de Donk belandde. Zo ging Oranje rusten met een 5-0 voorsprong.

De 5-0 van Nederland tegen Vietnam. - NOS

Bijna 1.500 kilometer noordelijker in Auckland stond het bij Portugal - Verenigde Staten nog 0-0 en dus leek de groepswinst bij rust al een formaliteit. En dus had bondscoach Andries Jonker alle gelegenheid om vooruit te denken. Kaptein (17) jongste WK-debutant Zo kon hij Pelova wat extra rust geven en met Kerstin Casparij had hij een prima vervanger. Ook Van de Donk (die bij een gele kaart geschorst zou zijn voor de achtste finales) bleef in de kleedkamer achter en werd afgelost door de 17-jarige Wieke Kaptein. Kaptein (17 en 337 dagen) werd zo de jongste WK-debutant ooit voor Oranje, een jaar jonger dan Miedema die op haar 18de debuteerde. De jongste speelster op een WK is de uit New Jersey afkomstige Casey Yu-Jin Phair, die eerder dit toernooi debuteerde voor Zuid-Korea tegen Colombia. Phair was bij haar debuut 16 jaar en 26 dagen oud.

Bij Vietnam werd doelvrouw Thanh in bescherming genomen en afgelost door Khong Thi Hang. Kong is weliswaar een fractie langer dan haar teamgenote, maar net zo kansloos op de precisie van Brugts.De linkerwingback van Oranje kapte naar binnen en krulde de bal - precies zoals ze dat in de eerste helft deed - in de verre kruising: 6-0. Ook Roord had iets moois in gedachten, maar haar inzet spatte uiteen op de lat. Even later had ook Martens pech: ze ontving de bal op de rand van de zestien en prikte de bal onder de Vietnamese doelvrouw door in het doel, maar na het bekijken van de beelden bleek haar schouder een fractie buitenspel te zijn geweest. Tien minuten voor tijd kreeg uitblinker Brugts een welverdiende publiekswissel en een knuffel van de bondscoach.

Esmee Brugts krijgt een knuffel van bondscoach Andries Jonker na haar twee fenomenale treffers tegen Vietnam. - NOS