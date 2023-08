Titelhouder VS ontsnapt aan uitschakeling op WK na gelijkspel tegen Portugal

De Amerikaanse voetballers hebben in Auckland met moeite gelijkgespeeld tegen Portugal: 0-0. Door dat resultaat is de titelhouder op het nippertje als tweede geëindigd in poule E, achter Nederland. In de blessuretijd ontsnapte de VS aan uitschakeling, nadat de Portugese Ana Capeta de bal op de paal schoot.

De Verenigde Staten, die twee keer op rij WK-goud wonnen, stond voor deze wedstrijden bovenaan de groep door een beter doelsado dan Nederland. Voor Amerika was dit een wedstrijd om de groepswinst. Voor Portugal was winst noodzakelijk om tweede te worden in de groep en door te gaan naar de achtste finales.

De wedstrijd vond gelijktijdig plaats met Vietnam-Nederland, waar het voor rust al 5-0 voor Oranje stond. Van een wedstrijd die de VS al graag in de zak had gehad, werd dus het een wedstrijd waarin twee landen moesten uitvechten wie tweede werd.

Morgan slim afgestopt

De Amerikaanse bondscoach Vlatko Andonovski, die sinds de 3-0 overwinning op Vietnam voor dezelfde line-up koos, begon dit keer met een verrassende opstelling. Rose Lavelle, die sinds april voor dit toernooi niet meer had gespeeld vanwege een knieblessure, stond in de basis. Aanvaller Lynn Williams proefde voor het eerst van dit WK, op de plek van Trinity Rodman.