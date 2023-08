Dode en gewonde bij steekincident Amsterdam, bebloede verdachte aangehouden

Bij een steekincident in een huis in Amsterdam-West is een man om het leven gekomen. Een ander raakte ernstig gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden, een man van 36 uit Amsterdam.

Na het steekincident aan de Robert Scottstraat zagen getuigen een man met een mes op een balkon staan, zo meldt de politie. Een omstander vertelt bij NH Nieuws dat de man 'helemaal onder het bloed zat'.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers medische bijstand te verlenen; ook werd de traumahelikopter opgeroepen. Reanimatie mocht voor één van de slachtoffers niet meer baten.

Het andere slachtoffer kon ondanks zijn verwondingen ontkomen en naar buiten rennen, waar hij door omstanders werd opgevangen.

De aangehouden man vertoonde vaker verward gedrag, zeggen buurtbewoners tegen Het Parool. De politie gaat ervan uit dat de verdachte alleen handelde.