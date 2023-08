Zeer heet bij mondiaal scoutingevenement Zuid-Korea, scouts naar ziekenhuis

In Zuid-Korea is vandaag de vierjaarlijkse World Scout Jamboree begonnen, waar ook bijna 2000 Nederlandse scouts aan meedoen. Maar de omstandigheden zijn ronduit slecht, zeggen de deelnemers. Bij de start zijn er weinig schaduwplekken om te schuilen tegen de hitte van zo'n 35 graden, het is er vochtig, er is onvoldoende drinkwater en niet genoeg sanitair.

De Wereldjamboree wordt iedere keer in een ander land gehouden. Tieners van over hele wereld komen er met elkaar in contact, leren verschillende culturen kennen en sluiten soms vriendschappen voor het leven. Het centrale thema van deze editie is duurzaamheid.

Tentjes in de brandende zon

In totaal moeten er de komende dagen zo'n 50.000 scouts neerstrijken op het terrein in Saemangeum, een ingepolderd terrein aan de westkust van Zuid-Korea. De situatie is er zo beroerd dat verschillende landen hebben besloten hun afvaardiging pas morgen het terrein op te sturen. Daaronder ook de Nederlandse jeugddeelnemers, vertelt Iris Brummelhuis van Scouting Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.

"Ze zitten nu nog in een hotel. Ze zouden eigenlijk vandaag arriveren op het terrein maar we hebben gezegd: we laten ze morgen pas aankomen, zodat de laatste voorzieningen en voorbereidingen echt goed staan en de ontvangst gewoon echt goed is."

Enkele deelnemers die al wel hun tentjes hadden opgezet in de brandende zon, moesten naar het ziekenhuis vanwege de hitte. Maar inmiddels is de situatie verbeterd, zegt Brummelhuis. "Op dit moment zijn er geen mensen meer in het ziekenhuis. Mensen zoeken wel hulp omdat er vochttekort is. Sommigen hebben hoofdpijn door de warmte."

Schaduwplekken en drinkwaterpunten

Er is volgens de scouting-woordvoerder een goed hospitaal ingericht en er zijn verschillende hulpposten. En er zijn extra maatregelen getroffen om wat af te koelen. "Er zijn meer schaduwplekken in tenten, er is water in de buurt, veel drinkwaterpunten."

Het Nederlandse organisatieteam, dat al wel op het terrein is, heeft de situatie ingeschat. "Die geven ons voldoende vertrouwen dat op dit moment het programma door kan gaan."

Brummelhuis: "Natuurlijk gaan we elke dag de situatie opnieuw bekijken of het nodig is om extra maatregelen te nemen. We zitten er bovenop, want het welzijn van de kinderen is natuurlijk heel belangrijk." Ouders van de deelnemers worden door Scouting Nederland op de hoogte gehouden via e-mails, en er is een vraagdesk waar bezorgde ouders terecht kunnen met vragen.

Elders in Zuid-Korea zijn afgelopen weekend twaalf mensen omgekomen door hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen. De impact van de hittegolf in de regio is extra groot door de combinatie met een hoge vochtigheidsgraad. Dat maakt dat mensen minder goed kunnen zweten, waardoor ze moeilijker kunnen afkoelen.