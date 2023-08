Ook Kamerlid Nijboer (PvdA) gaat niet door, 'zorgen over koers links'

Kamerlid Henk Nijboer is niet beschikbaar voor een plaats op de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de komende verkiezingen. Nijboer, zelf lid van de PvdA, zegt dat hij hoopt op een "fantastisch resultaat" voor links op 22 november, maar dat hij zich ook zorgen maakt over de politieke koers. "De kiezers verdienen Kamerleden die volmondig in de nieuwe samenwerking geloven."

Zelf heeft hij daarover twijfels. "Een brede progressieve volkspartij moet ook de middengroepen aanspreken", schrijft Nijboer. Die voelen zich volgens hem nu veel te weinig vertegenwoordigd door links. Hij pleit voor realiteitszin. "Solidariteit kan niet zonder grip op de grenzen en de aanpak van klimaatverandering vereist meer draagvlak."

Nijboer (40) denkt dat hij in de nieuwe combinatie-fractie op de politieke flank terechtkomt met zijn standpunten. Dat past hem minder. "Daarom maak ik - met pijn in het hart - plaats."

Tijdelijke huurcontracten

De Groninger zat elf jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer en is daarmee op fractievoorzitter Attje Kuiken na degene met de meeste ervaring. Hij hield zich aanvankelijk vooral bezig met financiële aangelegenheden. Hij was voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar brievenbusfirma's en de trustsector.

Sinds 2017 is hij woordvoerder volkshuisvesting. Een initiatiefwet van hem en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis om een eind te maken aan tijdelijke huurcontracten ligt voor goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Nijboer zette zich in de Kamer ook nadrukkelijk in voor de bewoners van zijn eigen provincie. Zo voerde hij het woord over de aardbevingsproblematiek en het behoud van de kinderhartchirurgie bij het UMCG in Groningen.

Vorig jaar kwam hij onder vuur te liggen omdat hij als lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, had ingestemd met een onderzoek naar zijn partijgenoot, oud-voorzitter Khadija Arib. Hij trok zich toen terug uit het presidium.