Eeuwenoud beeld van krijger blijkt van oorlogsschip VOC

Het eeuwenoude beeld van een krijger, dat vorig jaar door vissers gevonden werd voor de kust van Texel, blijkt van een oorlogsschip van de VOC.

"Het is zo'n 400 jaar oud", zegt archeoloog Michiel Bartels tegen NH Nieuws. "Het was een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip, een beetje bedoeld om de vijand angst aan te jagen, vandaar die priemende ogen. Die kijken dwars door je heen."

De houten kop zat verscholen tussen het wier in de netten van een garnalenkotter. Al snel na de vondst werd duidelijk dat het om een topstuk ging. Het beeld kreeg de naam Barry.

Vijf liter water

Bartels nam het beeld vorig jaar zomer in ontvangst voor conservering. Om het veilig te stellen, kreeg het beeld meteen een vriesdroogbehandeling. "Hij heeft ruim vijf maanden in de vriezer gestaan. Er kwam vijf liter zeewater uit en hij ziet er nu beetje anders uit", legt Bartels uit.

Het beeld is volgende maand voor het eerst te zien tijdens de Flora en Visserijdagen in Den Oever. Barry komt te staan in de havenboet, een ontmoetingsruimte in de haven. Daar blijft het ook daarna staan.

Dat is nog een hele uitdaging, zegt Tjeerdo Wieberdink van Nautisch Erfgoed: "Het is heel leuk en een hele eer, maar het is een andere tak van sport dan we gewend zijn. We zijn nog druk op zoek naar een geschikte vitrine. Dat is iets heel specialistisch, maar we hebben een voorlopige oplossing. Het komt zeker goed."