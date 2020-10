Van Ginkel voor vierde keer in ruim vier jaar van Chelsea naar PSV

PSV heeft Marco van Ginkel op de laatste dag van de transfermarkt overgenomen van Chelsea. Het is de vierde keer in ruim vier jaar tijd dat de middenvelder naar Eindhoven trekt.

De 27-jarige Van Ginkel wil bij PSV ook weer wedstrijdritme opdoen. Hij had de laatste jaren te maken met zware knieblessures. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 6 mei 2018, als aanvoerder van PSV tegen FC Groningen.

Van Ginkel, die in 2016 en 2018 landskampioen werd met PSV, verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Chelsea met een jaar, tot de zomer van 2021. Tijdens de coronacrisis werkte hij, in een leeg Stamford Bridge in Londen, door aan zijn herstel.

In december 2019 zochten we Marco van Ginkel op in Londen, waar hij sprak over zijn blessures en het niet willen opgeven.