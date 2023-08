Brouwer bereikt in Mexico voor het eerst in carrière tweede ronde ATP-toernooi

Tennisser Gijs Brouwer heeft voor de zesde keer in zijn loopbaan de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. De nummer 144 van de wereld rekende in het Mexicaanse Los Cabos met 6-2, 4-6, 6-2 af met Gabriel Diallo.

De Canadees staat op de wereldranglijst vier plaatsen hoger, maar kwam er in de eerste set niet aan te pas. Hij maakte een vroege break achterstand ongedaan, maar verloor 4 games op rij vanaf 2-2.

In de tweede set waren de rollen echter omgedraaid. Brouwer repareerde een break maar werd op 4-4 opnieuw gebroken. In de derde set domineerde de Nederlander weer. Hij stuit nu op Nicolas Jarry (ATP-28) of Rodrigo Pacheco Mendez (ATP-817).